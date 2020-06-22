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    • 22.06.2020 18:55
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    yönetim, vatandaşı in toprağına el koydu

    İşgalci yasa ve kural tanımadan Filistinlilierin toprağına el koyuyor. İsrail vatandaşı , yönetiminin ülkenin güneyindeki ’nde yer alan Hirbet el-Vatan köyündeki topraklarına el koymasını etti.

    İsrail vatandaşı Filistinlilerin toprağına el konuldu

    'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinin çağrısı üzerine, 'nün en büyük kenti Birussebi'de (Beer Şeva) toplanan yüzlerce Filistinli, yönetiminin yaklaşık 12 bin dönümlük Hirbet el-Vatan köyünün topraklarına el koymasını etti.

    İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, gösteride basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Toprak Kurumunun Hirbet el-Vatan köyünün topraklarına "ağaçlandırma" hedefiyle el koyduğunu belirtti.

    Avde, İsrail'in Necef bölgesindeki e ait on binlerce dönüm araziyi aynı gerekçeyle ele geçirdiğine dikkati çekerek, "İsrail, köyün topraklarına ağaçlandırma hedefiyle el koymuştur. Toprağın sahipleri Araplar (İsrail vatandaşı Filistinliler) olunca ağaçlandırma, sahiplerinden daha değerli hale geliyor." dedi.

    Hirbet el-Vatan'daki toprakların sahiplerine geri verilmesi için mücadele edeceklerini belirten Avde, Birussebi'de düzenledikleri bu gösterinin hakların iadesi için bir başlangıç noktası olacağını kaydetti.

    İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail Toprak Kurumunun Yahudi yerleşim birimleri inşa etme hedefiyle topraklarına el koyduğunu belirtiyor.

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