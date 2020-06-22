Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.06.2020 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 09:05
    ABONE OL

    'da koronavirüs bilançosu giderek artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aştı

    Federal verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarında son iki günde de artışlar kaydedildi. Bakanlık, toplam ölü sayısının 75 artarak 8 bin 471’e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca 101 bin 864 olan pozitif Kovid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 885 artarak 102 bin 749’a çıktı.

    O ülkede koronavirüs bilançosu giderek artıyor!

    'da yeni tip koronavisürüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 75 artarak 8 bin 471'e yükseldi.

    Kanada Federal verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarında son iki günde de artışlar kaydedildi.

    Bakanlık, toplam ölü sayısının 75 artarak 8 bin 471'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca 101 bin 864 olan pozitif Kovid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 885 artarak 102 bin 749'a çıktı.

    Kanada'da bugüne kadar toplam 2 milyon 415 bin 441 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 64 bin 813 olduğunu açıkladı.

    MEKSİKA İLE KANADA ARASINDA GEÇİCİ TARIM İŞÇİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI
    Bu arada hükümetinin, daha önce Kovid-19'a karşı korumasız kaldıkları gerekçesiyle durdurduğu Meksikalı geçici işçileri konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı açıklandı. Meksika , Geçici Tarım İşçileri Programı kapsamında çiftliklerde çalışacak Meksika vatandaşlarının sıhhi koşullarının iyileştirmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bakanlık, Kanada ile geliştirilmiş güvenlik ve sağlık korumaları konusunda anlaşmaya varıldığını ve geçici tarım işçilerinin Kanada'ya gönderilmesine devam edileceğini belirtti.

    Meksika geçen hafta salı günü, Kanada'daki 17 ayrı çiftlikte baş gösteren Kovid-19 salgınının ardından Meksikalı geçici işçilerden 3'ünün ölmesi üzerine koronavirüs enfeksiyonu kapan çiftliklere işçi göndermeyi durdurduğunu açıklamıştı.

    Kanada Federal İstihdam Bakanı Carla Qualtrough da yaptığı yazılı açıklamada, Meksikalı geçici işçilerin durumlarının iki ülke yetkililerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından sürekli izleneceğini ve yaşanacak olumsuzluklara anında müdahale edileceğini belirtti. Kanada'daki çiftliklere her yıl, Meksika başta olmak üzere ülkelerinden 60 bin geçici işçi çalışmak için geliyor.

    Haberler Dünya Kanada'da koronavirüs bilançosu giderek artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aştı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri