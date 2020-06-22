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    • 22.06.2020 18:40
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    gücü gördü: Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyoruz

    , ve 'deki yeni güç dengelerini görüp safını seçti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, ’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) desteklediklerini duyurdu.

    İran Libya'da kimi destekliyor?

    Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, İran'ın 'da Ulusal Mutabakat hükümetini desteklediğini söyledi.

    İRAN, "HAFTER'E DESTEK VERİYORLAR" İDDİALARINI YALANLADI

    İran'ın Libya'da güçlerine destek verdiği iddialarına ilişkin konuşmanın saçma olduğunu söyleyen General Dehgan, "Libya'da uluslararası meşrutiyeti tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyoruz ve Libya'da siyasi bir çözüm çağrısında bulunuyoruz." dedi.

    "TRUMP'I SUÇLU GÖRÜYORUZ"

    ile müzakere konusuna da işaret eden General Dehgan, ABD ile kesinlikle müzakere olmayacağını belirterek, "Trump ile asla görüşmeyeceğiz, çünkü onu cumhurbaşkanı değil suçlu olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

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