İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, İran'ın Libya'da Ulusal Mutabakat hükümetini desteklediğini söyledi.

İRAN, "HAFTER'E DESTEK VERİYORLAR" İDDİALARINI YALANLADI

İran'ın Libya'da Halife Hafter güçlerine destek verdiği iddialarına ilişkin konuşmanın saçma olduğunu söyleyen General Dehgan, "Libya'da uluslararası meşrutiyeti tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyoruz ve Libya'da siyasi bir çözüm çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"TRUMP'I SUÇLU GÖRÜYORUZ"

ABD ile müzakere konusuna da işaret eden General Dehgan, ABD ile kesinlikle müzakere olmayacağını belirterek, "Trump ile asla görüşmeyeceğiz, çünkü onu cumhurbaşkanı değil suçlu olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.