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    • 23.06.2020 00:14
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    Guatemala'da devlet çalışan 151 kişide koronavirüs tespit edildi

    Guatemala Devlet Başkanı , devlet çalışan 151 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını belirtti.

    Guatemala'da koronavirüs şoku! 151 kişide...

    Guatemala Devlet Başkanı , devlet çalışan 151 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

    Ülke basınında yer alan here göre, Devlet Başkanı Giammattei, düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kovid-19'un tespiti amacıyla ülkeye bağışlanan 72 bin laboratuvar ekipmanı teslim töreninde konuştu.

    Giammattei, Kovid-19 tespit edilen 151 kişiden birinin hayatını kaybettiğini, 69'nun iyileştiğini, kritik durumdaki 5 kişinin ise durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

    'KIL PAYI' KURTULDUĞUNU AÇIKLADI
    Virüs kapmaktan ''kıl payı kurtulduğunu'' ifade eden Giammattei, Kovid-19 bulaşan kişilerden çoğunun kendisi ve ailesinin bakımından sorumlu çalışanlar olduğu aktardı.

    Giammattei, AB'nin kendilerine salgınla mücadelede verdiği desteğe de teşekkür ederek, gelen ekipmanların virüsün tespitinde büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

    Kovid-19 nedeniyle 531 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 13 bin 145 olarak bildirilmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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