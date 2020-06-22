Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.06.2020 23:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 23:24
    ABONE OL

    'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi!

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 24 saatte hastanelerde 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 29 bin 663'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise son 24 saatte 373 artışla 198 bin 155'e ulaştı.

    Fransa'da son rakamlar dikkat çekti!

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e çıktı.

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 373 artışla 198 bin 155'e ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle 701'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 693 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 74 bin 612'ye yükseldi.

    Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 75 gündür düşüyor.

    Son 24 saatte hastanelerde 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 663 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri