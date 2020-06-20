Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.06.2020 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2020 16:12
    ABONE OL

    ordusu açıkladı: Hafter'den kurtarılan bölgelerde 190 sivil cesedi bulundu

    Batı ve BAE destekli zalim Hafter milisleri sivilleri topluca katletmiş. Türkiye destekli ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinden temizlenen başkent ve kentindeki lar ve hastanelerde 5 'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

    Kadın ve çocukları topluca infaz etmiş! Korkunç sayı

    ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından, Hafter milislerinden kurtarılan kentler ve bölgelerde bulunan naaşlar ve lara dair veriler yayınlandı.

    Buna göre, 5 'da Hafter milislerinden kurtarılan kentindeki hastanede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 106 naaş buldu.

    Aynı gün, Terhune hastanesindeki morgda bulunan 37 naaştan 14'ü de teşhis edilmesinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    İNFAZ EDİLMİŞ KADIN VE ÇOCUK CESETLERİ

    Ordu, 'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde de Hafter milisleri tarafından önceden kaçırılan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 kişinin cansız bedenine ulaştı.

    Libya ordusu, 6 Haziran'da Trablus'un güneyinde kimliği belirsiz 14 kişinin kalıntılarının yanı sıra 8-11 Haziran'da da Terhune yakınlarındaki bir kuyu ve iki toplu mezarda 18 ceset bulmuştu.

    Hükümet güçleri, 16 Haziran'da da Trablus'un güneyindeki bölgelerde kimliği belirsiz bir dizi ceset bulmuş ancak sayı belirtmemişti.

    Libya ordusu, 17 Haziran'da Hafter milislerinin Terhune'de işlediği "suçlar ve soykırımları" ortaya koyacak bir () raporunu beklediğini açıklamıştı.

    Haberler Dünya Libya ordusu açıkladı: Hafter'den kurtarılan bölgelerde 190 sivil cesedi bulundu
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri