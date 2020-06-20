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    • 20.06.2020 12:30
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    'un ölümüne yol açan lerden J. serbest bırakıldı

    'de ortalığı karıştıracak bir son dakika haberi geldi. Mayıs ayında siyahi 'un ölümüne yol açan lerden J. kefaletle serbest bırakıldı. Kueng, 750 bin dolar kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. Kueng, Floyd davasında serbest bırakılan ikinci polis oldu. Eski polislerden ’in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

    ABD'de ortalığı karıştıracak karar

    'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında 'un ölümüne yol açan dört ten ikincisi de kefaletle serbest bırakıldı.



    J. 'in, cuma gecesi 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi'nden şartlı tahliyeyle çıktığı ifade edildi. Kueng, , Tou Thao ve de dahil olmak üzere Floyd'un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alıyordu.

    Eski polislerden Thomas Lane'in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

    OLAY NASIL OLMUŞTU?
    Olay, ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te 25 Mayıs Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin ve üç polisle birlikte görevden alınmış, olayla ilgili tutuklnan Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlanmıştı.

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