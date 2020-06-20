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    • Dünya
    • 20.06.2020 10:25
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    • 20.06.2020 10:25
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    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Erzurum'da geçtiğimiz hafta çok feci bir kaza yaşandı. Refujde bekleyen küçük İsmail'in üzerinden hızla gelen bir otomobil geçmişti. Ortaya çıkan kaza anlarıysa tüyler ürpertti. Sağ kurtulan çocuğun sakat kalma ihtimali var.

    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    "GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMDE KANIM DONDU"

    Oğlunun üzerinden otomobille geçen sürücü Murat Akkuş'un polis merkezinde verdiği ifadesine göre uyuduğunu iddia eden baba Bayram Durnagöl ise şunları söyledi:
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Durnagöl'e tablet hediye eden Başkan Orhan, "İsmail yaşadığı şoku yeni yeni atlatıyor. Bazı şeyleri de hatırlamıyor. Tek hatırladığı silgi almaya giderken üzerine arabanın çıkması. Çok şükür konuşabiliyor ve diyalog kurabiliyor. Bu anlamda sağlık durumun da iyiye gittiğini doktorlarından öğrenince çok sevindik. Görüntüleri izlediğimizde çocuğun hiçbir suçunun olmadığını görüyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur ve aramıza döner." diye konuştu.
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    "ÖNÜMDEKİ TRAFİK TABELASININ ARKASINA SAKLANDIM"

    Aziziye ilçesinde yaşayan Tuba- Bayram Durnagöl çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Zübeyde Hanım İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl, "Evde ders çalışıyordum. Silgim bitmişti. Kırtasiyeye gitmek için evden çıktım. Orta refüjdeki yaya geçidinde bekliyordum. O sırada bir aracın üzerime doğru geldiğini fark ettim. Korunmak için önümdeki trafik tabelasının arkasına saklandım. Gerisini hatırlamıyorum. Benim sürücülerden isteğim biraz dikkatli olmaları." dedi.
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    "Sürücü ifadesinde, kendisinin uzun yol şoförü olduğunu, o gün yoldan geldiğini ve kendi otomobilini alarak eve gittiğini söyledi. Uyuduğu için oğluma çarptığını hiç görmemiş. Olayı duyduğumda ve görüntüleri izlediğimde kanım dondu. Çok şükür yoğun bakım servisinden çıktı. Oğlumun sakat kalma ihtimali var. Umarım buradan sapasağlam evimize gideriz. Sürücüden şikayetçi olduk. Çok zor, Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

    Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Durnagöl'ü ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan geçmiş olsun dileklerini iletti.
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen İsmail Hakkı Durnagöl'e çarpıp üzerinden geçti. Ağır yaralanan Durnagöl, 112 Acil ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durnagöl, yoğun bakım ünitesinde 4 gün kaldıktan sonra normal servise alındı.
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Kaza, 13 Haziran günü saat 14.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Mobese kameralarına yansıyan kazada, Murat Aktaş yönetimindeki 06 BF 3926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla refüje çıktı.
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Durnagöl, "Tek hatırladığım sadece üzerime doğru bir otomobilin gelmesi. Sürücülerin dikkatli olmasını diliyorum." dedi.
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Erzurum'da, silgi almak için evden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl'ün (9) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.
    Erzurum'da, üstünden otomobil geçen küçük İsmail'den haber geldi

    Tüyler ürperten kaza Erzurum'da yaşanmıştı. Üzerine gelen otomobili gören küçük İsmail'in çaresiz hali...
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