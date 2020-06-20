Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.06.2020 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2020 11:21
    ABONE OL

    Dost ülke Katar, İngiltere'de Typhoon savaş jetleriyle ortak uçuşa başladı

    Türkiye'nin stratejik müttefiki Katar, 2017'de İngiltere ile AB üretimi 24 Typhoon tipi savaş uçağının tedarik anlaşmasını imzalamıştı. Katar Hava Kuvvetlerinden pilotlar ve yer hizmetleri personelinden oluşan bir ekibin, İngiltere'de Typhoon uçakları için ortak uçuş ve eğitim çalışmalarına başladığı açıklandı. Katar Savunma Bakanlığı, bunun hem bir ilk hem de büyük bir başarı olduğunu belirtti.

    Stratejik müttefikimiz: Bu hem ilk hem büyük başarı

    Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ortak filoya "Filo no:12" adının verildiği ve bunun hem bir ilk hem de büyük bir başarı olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, Katarlı pilotlar ve yer hizmetleri personelinden oluşan ekibin Typhoon uçaklarının teslimi öncesinde İngiltere'nin Coningsby Hava Üssü'nde eğitimlerine başladıkları bildirildi.

    Katar Hava Kuvvetleri ile İngiltere Hava Kuvvetleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle 2018'de ortak filo oluşturulmuştu. İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana başka bir devletle ilk kez ortak filo oluşturduğu ifade ediliyor.

    Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

    Uçakların teslimine 2022'de başlanması hedefleniyor.

    Haberler Dünya Dost ülke Katar, İngiltere'de Typhoon savaş jetleriyle ortak uçuşa başladı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri