ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkede köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde verdiği bir röportaj sırasında Siyahilerin Hayatı Önemlidir ifadesini kullanmayı ısrarla reddederek "Herkesin hayatı önemlidir." dedi.

CUMHURİYETÇİLERİN IRKÇI TUTUMU

Philadelphia ABC kuruluşuna bağlı WPVI için verdiği röportaj sırasında Pence'e "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" ifadesini kullanıp kullanmayacağı soruldu. Sunucu Brian Taff ayrıca, siyahi George Floyd'un polis gözaltısı sırasında öldürülmesinin ardından ırkçı adaletsizliğe tepki için dile getirilen bu sözlerin seçilmiş Cumhuriyetçi liderler arasında "yalnızca bir avuç yetkili" tarafından söylendiğini hatırlattı.

BÖYLE SAVUŞTURMAYA ÇALIŞTI

Newsweek'in haberine göre Pence kendisine yöneltilen soruya, "George Floyd'un başına gelenlerin bir trajedi olduğunu söylememe izin verin. Ulusumuzun kuruluşundan bu yana hepimizin, her birimizin eşit yaratıldığı ve yaratıcımızın bizlere vazgeçilemez haklar bahşettiği fikrine değer veriyoruz. Bu nedenle hakiki manada herkesin hayatı önemlidir." yanıtını verdi.

Konuyla ilgili muhatabını sıkıştırmaya devam eden Taff bu ifadeyi kullanmanın "Amerikan toplumunun bir kesiminin aynı fikirde olmadığının görüldüğü bir sırada siyahilerin hayatının da önemli olduğunun kabulü" anlamına geldiğini söyledi ancak Pence bu sözü ağzına almayı bir kez daha reddetti.

REDDETTİ

Başkan Yardımcısı, "Brian, Amerikan toplumu içinde her insanın hayatının kıymetli ve önemli olduğuna katılmayan bir kesim bulunduğu fikrini kabul etmiyorum." diye devam etti.

PENCE'TEN DİKKAT ÇEKEN "KOLLUK KUVVET" SÖZLERİ

Söz konusu röportaj, İç Savaş'ın sona ermesinden sonra Konfederasyon kölelerinin özgürlüklerine kavuşmasını anmak üzere ilan edilen tarih olan 19 Haziran günü gerçekleşirken, Pence'in konuşması sırasında Trump yönetiminin "kolluk kuvvetlerini desteklediğini" vurgulaması da dikkati çekti.

HAREKETİN BÜYÜMESİ

Siyahi halkların karşılaştığı adaletsizliği ve ırkçı saldırıları vurgulama amacı taşıyan "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" hareketi, 2013'te siyahi genç Travyon Martin'i öldüren George Zimmerman'ın aklanması sonrası üç farklı siyahi topluluk tarafından kurulmuştu. Ardından 2014'te siyahi Michael Brown'un beyaz bir polis tarafından vurulması da harekete ivme kazandırmıştı.

Bu girişim yakın zamanda George Floyd'un öldürülmesiyle birlikte yeniden ABD'de ulusal çapta yankı uyandırdı.

Beyaz bir polisin 25 Mayıs'ta boynuna dizini dayayarak ölümüne neden olduğu Floyd'un son anlarını gösteren kamera görüntüleri ABD başta olmak üzere birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösterileri tetikledi.

ABD'de Mike Pence gibi bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler slogan haline gelen ifadeyi kullanmayı redderken, bazı gruplarsa karşıt eylem olarak "Beyazların Hayatı Önemlidir" gösterileri yaptı.

TRUMP'IN SKANDAL SÖZLERİ

Öte yandan Pence'in çıkışı, Başkan Donald Trump'ın 2017'de Charlottesville kentinde ırkçılık karşıtlarıyla ırkçı grupları yüz yüze getiren ve ırkçılık karşıtlarının üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların ardından yaptığı "İki taraf da suçlu" açıklamasını akıllara getirdi.