Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.06.2020 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2020 18:36
    ABONE OL

    Başkan Yardımcısı , "" ifadesini söylemeyi kabul etmedi

    Evangelistlerin fanatik üyesi olan Başkan Yardımcısı , “Amerikan toplumu içinde her insanın hayatının kıymetli olduğuna katılmayan bir kesim bulunduğu fikrini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

    Pence bunu söylemeyi reddetti

    Başkan Yardımcısı , ülkede köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde verdiği bir röportaj sırasında ifadesini kullanmayı ısrarla reddederek "Herkesin hayatı önemlidir." dedi.

    CUMHURİYETÇİLERİN IRKÇI TUTUMU

    Philadelphia ABC kuruluşuna bağlı WPVI için verdiği röportaj sırasında Pence'e "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" ifadesini kullanıp kullanmayacağı soruldu. Sunucu Brian Taff ayrıca, siyahi 'un polis gözaltısı sırasında öldürülmesinin ardından ırkçı adaletsizliğe tepki için dile getirilen bu sözlerin seçilmiş Cumhuriyetçi liderler arasında "yalnızca bir avuç yetkili" tarafından söylendiğini hatırlattı.

    BÖYLE SAVUŞTURMAYA ÇALIŞTI

    Newsweek'in haberine göre Pence kendisine yöneltilen soruya, "George Floyd'un başına gelenlerin bir trajedi olduğunu söylememe izin verin. Ulusumuzun kuruluşundan bu yana hepimizin, her birimizin eşit yaratıldığı ve yaratıcımızın bizlere vazgeçilemez haklar bahşettiği fikrine değer veriyoruz. Bu nedenle hakiki manada herkesin hayatı önemlidir." yanıtını verdi.

    Konuyla ilgili muhatabını sıkıştırmaya devam eden Taff bu ifadeyi kullanmanın "Amerikan toplumunun bir kesiminin aynı fikirde olmadığının görüldüğü bir sırada siyahilerin hayatının da önemli olduğunun kabulü" anlamına geldiğini söyledi ancak Pence bu sözü ağzına almayı bir kez daha reddetti.

    REDDETTİ

    Başkan Yardımcısı, "Brian, Amerikan toplumu içinde her insanın hayatının kıymetli ve önemli olduğuna katılmayan bir kesim bulunduğu fikrini kabul etmiyorum." diye devam etti.

    PENCE'TEN DİKKAT ÇEKEN "KOLLUK KUVVET" SÖZLERİ

    Söz konusu röportaj, 'ın sona ermesinden sonra Konfederasyon kölelerinin özgürlüklerine kavuşmasını anmak üzere ilan edilen tarih olan 19 Haziran günü gerçekleşirken, Pence'in konuşması sırasında Trump yönetiminin "kolluk kuvvetlerini desteklediğini" vurgulaması da dikkati çekti.

    HAREKETİN BÜYÜMESİ

    Siyahi halkların karşılaştığı adaletsizliği ve ırkçı saldırıları vurgulama amacı taşıyan "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" hareketi, 2013'te siyahi genç Travyon Martin'i öldüren 'ın aklanması sonrası üç farklı siyahi topluluk tarafından kurulmuştu. Ardından 2014'te siyahi 'un beyaz bir polis tarafından vurulması da harekete ivme kazandırmıştı.

    Bu girişim yakın zamanda George Floyd'un öldürülmesiyle birlikte yeniden ABD'de ulusal çapta yankı uyandırdı.

    Beyaz bir polisin 25 Mayıs'ta boynuna dizini dayayarak ölümüne neden olduğu Floyd'un son anlarını gösteren kamera görüntüleri ABD başta olmak üzere birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösterileri tetikledi.

    ABD'de Mike Pence gibi bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler slogan haline gelen ifadeyi kullanmayı redderken, bazı gruplarsa karşıt eylem olarak "Beyazların Hayatı Önemlidir" gösterileri yaptı.

    TRUMP'IN SKANDAL SÖZLERİ

    Öte yandan Pence'in çıkışı, Başkan 'ın 2017'de Charlottesville kentinde ırkçılık karşıtlarıyla ırkçı grupları yüz yüze getiren ve ırkçılık karşıtlarının üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların ardından yaptığı "İki taraf da suçlu" açıklamasını akıllara getirdi.

    Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" ifadesini söylemeyi kabul etmedi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri