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    • Dünya
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    • 19.06.2020 11:57
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    : Virüsün çıkış noktası 'den virüs sı açıklaması: "Yıl sonunda tanıtılacak"

    haberi... Dünya genelinde virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı 'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, sının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı. Öte yandan son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325’e yükseldi.

    Çin aşı için tarih verdi

    Dünyayı etkisi altına alan virüs (Covid-19) salgınına ilişkin çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı 'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

    "SALGIN PEKİN'DE KONTROL ALTINA ALINDI"
    Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin'in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

    32 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
    Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Virüsün çıkış noktası Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: "Yıl sonunda tanıtılacak"
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