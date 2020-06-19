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    • 19.06.2020 09:15
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    Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 1238 arttı

    Son dakika haberi... 'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ölü sayısı 47 bin 748'e, vaka sayısı da 22 bin 765 artarak 978 bin 142'ye yükseldi.

    Brezilya'da Kovid-19 yine çok can aldı
    Son dakika haberi...

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1238 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 47 bin 748'e, vaka sayısı da 22 bin 765 artarak 978 bin 142'ye yükseldi.

    Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 192 bin 628 vaka ve 11 bin 846 virüs kaynaklı ölümle ülkenin dan en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

    'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 412 kişinin ölümüne neden olan virüs, 87 bin 317 kişide görüldü.

    Brezilya, ölü sayısında 'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

    Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, 'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1238 arttı
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