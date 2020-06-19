Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.06.2020 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2020 16:23
    ABONE OL

    Bakanı Pompeo, kitabındaki alıntıları yayınlayan Bolton’a ‘hain’ dedi

    'ın dış politikasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Bakanı , ’ın kitabında yanlış bilgilerin olduğunu açıklayarak Bolton'ı hainlikle suçladı.

    Pompeo'dan Bolton'a: Hain

    Bakanı , eski Ulusal Güvenlik Danışmanı 'un kitabında çok fazla yanlış bilgilerin bulunduğunu belirterek Bolton'u hain olarak nitelendirdi ve ülkeye zarar verdiğini söyledi.

    medyasında gündem olan ve 23 Haziran'da yayınlanması planlanan John Bolton'ın kitabından alıntılar yayınlanmaya devam ediyor. Kitapta Bolton, ABD Başkanı 'ı 2020 seçimlerinde 'den yardım istemek de dahil olmak üzere birçok durumda yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor. Bolton, ayrıca Trump'ın Çin, , Türkiye ve 'nin liderlerinden manipüle edildiğini ve kolayca etkilendiğini iddia ediyor.

    "BOLTON'IN HAİN OLMASI HEM ÜZÜCÜ HEM DE TEHLİKELİDİR"

    Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "John Bolton bir dizi yalanları yayınlıyor. Tamamen eğilmiş yarı gerçekler ve açık yanlışlıklar yayıyor. Bolton, bazı görüşmeleri ifşa ederek, insanların güvenini ihlal ediyor. Bolton'ın ABD'ye zarar veren bir hain olması, hem üzücü hem de tehlikelidir. Dünyadaki dostlarımıza: 'Başkan Donald Trump'ın ABD'nin iyi bir güç olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

    ABD , eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında Trump aleyhine, son derece gizli bilgileri ifşa ettiği için kitabın yayınlanmasını durdurmak içi federal mahkemeye dava açtığını duyurmuştu.

    Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kitabındaki alıntıları yayınlayan Bolton’a ‘hain’ dedi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri