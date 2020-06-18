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    • 29.06.2020 16:00
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    'da son 24 saatte ten 334 kişi öldü

    'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 334 kişi yaşamını yitirdi.

    Hindistan'da Kovid-19 ölümleri patladı

    NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.

    'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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