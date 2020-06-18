Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı sardı. 443 bin kişiyi hayattan kopardı. Salgının başladığı Çin'de ise yeni bir virüs dalgası başladı. Pekin'de ise alarm zilleri çaldı. İkinci salgına neden olduğu belirlenen pazar yeri kapatıldı. Eğitime ara verilirken, 356 bin kişiye test yapıldı.
Rusya,'da önlemler artırıldı. Putin ile görüşen herkesin dezenfekte tünelinden geçtiği açıklandı.
BREZİLYA
SALGINDAN en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'ydı. Ülkede son 24 saatte bin 282 kişinin daha ölümüyle can kaybı 45 bin 241'e ulaştı.
HİNDİSTAN
HİNDİSTAN, can kaybında rekor kırdı. Dün, 2 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
MEKSiKA
MEKSİKA'DA dün 730 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 bin 599 kişide ise virüs tespit edildi.
GÜCÜ 10 KAT ARTTI
ABD'deki Scripps Araştırma Merkezi'nin çalışması panik yarattı. Coronavirüs'ün aylar geçtikçe mutasyona uğradığı ve hücrelere nüfuz etme gücünün yaklaşık 10 kat arttığı saptandı.
Rusya,'da önlemler artırıldı. Putin ile görüşen herkesin dezenfekte tünelinden geçtiği açıklandı.
BREZİLYA
SALGINDAN en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'ydı. Ülkede son 24 saatte bin 282 kişinin daha ölümüyle can kaybı 45 bin 241'e ulaştı.
HİNDİSTAN
HİNDİSTAN, can kaybında rekor kırdı. Dün, 2 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
MEKSiKA
MEKSİKA'DA dün 730 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 bin 599 kişide ise virüs tespit edildi.
GÜCÜ 10 KAT ARTTI
ABD'deki Scripps Araştırma Merkezi'nin çalışması panik yarattı. Coronavirüs'ün aylar geçtikçe mutasyona uğradığı ve hücrelere nüfuz etme gücünün yaklaşık 10 kat arttığı saptandı.