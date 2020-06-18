İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 135 artarak 42 bin 288'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 135 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 288'e çıktı.

Vaka sayısı ise 1218 artarak 300 bin 469'a ulaştı. Son 24 saatte 136 bin 516 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 259 bin 555 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.