



GRİP VAKALARI GİBİ ARTIŞLAR GÖRÜLECEK

Son bilgilere göre bugün Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Kovid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.



