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    • 17.06.2020 09:20
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    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten küstah sözler: ’in ‘kabadayısı gibi

    Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün başlayan ziyareti nedeniyle ‘Yedioth Ahronoth’ gazetesine verdiği demeçte ’nin Yeni Osmanlı hayalleri olduğunu ve ’in ‘kabadayısı gibi hareket ettiğini’ öne sürdü.

    Türkiye Doğu Akdeniz’in ‘kabadayısı gibi

    Miçotakis, Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra da aleyhinde konuşmayı sürdürdü. Yunan Başbakanı, "Netanyahu'ya, Türkiye'nin bölgede istikrar ve barış için tehdit olan davranışlarını vurguladım. Türkiye'nin deniz ve kara sınırlarımızdaki tahrik edici hareketlerini anlattım. Ayrıca, Türkiye'nin Libya'da istikrarı bozan siyasetini de uzun uzun konuştuk. Deniz yetki alanlarına ilişkin Türkiye-Libya anlaşması bizim için geçersizdir" dedi. Netanyahu ise Türkiye ile ilgili bir şey söylemedi. Ancak daha sonra yayınlanan ortak bildiride, "İsrail, deniz bölgeleri ile ilgili olarak Yunanistan'a güçlü destek ve dayanışmasını dile getirir" denildi.

    DONANMANIN YARISI GİRİT'E
    Öte yandan, Yunan medyasına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Stilianos Petrakis, donanmanın yarısını Türkiye-Libya anlaşması nedeniyle 'kilit nokta' haline gelen Girit adasında konuşlandırmayı planlıyor.

    Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten küstah sözler: Türkiye Doğu Akdeniz’in ‘kabadayısı gibi
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