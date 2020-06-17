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    • 17.06.2020 18:05
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    Son dakika: 'nin en büyük 'den flaş karar: 35 bin kişi işten çıkarılacak

    Son dakika haberine göre, ’nin en büyük , küresel operasyonlarında 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu bildirdi.

    İngiliz devinden flaş karar: 35 bin kişi çıkarılacak

    'nin en büyük , küresel operasyonlarında 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu bildirdi.

    Bankanın çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda, şubat ayında açıklanan fakat sonradan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planının yeniden uygulamaya konduğu kaydedildi.

    HSBC yetkilileri tarafından paylaşılan ve bankanın üst yöneticisi (CEO) Noel Quinn'in imzasını taşıyan bilgi notunda, "Halihazırda 235 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Orta vadede bunun 200 bine inmesini planlıyoruz." şeklindeki ifadesine yer verildi.

    Quinn, mart ayında salgın nedeniyle işten çıkartma planının askıya alındığını belirterek, "Şu anda birçok ülke, virüsün yayılmasını yavaşlattı ve karantinadan çıkıyor. İlk çeyrekte karımızın azaldığını göreceksiniz. Tüm ekonomik tahminler oldukça zorlu bir döneme ilerlediğimize işaret ediyor. Bunun sonucunda işten çıkarmaların yeniden başlatılması için düğmeye basmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.


    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'nin en büyük bankası HSBC'den flaş karar: 35 bin kişi işten çıkarılacak
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