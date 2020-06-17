Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.06.2020 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2020 09:13
    ABONE OL

    Son dakika: 'da bilanço artıyor! ten son 24 saatte...

    Son dakika haberine göre 'da son 24 saatte yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle 1282 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam hayatını kaybeden sayısı 45 bin 241 oldu.

    Brezilya'da bilanço artıyor! Koronadan son 24 saatte...

    Dünyada yeni tip (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke 'da, son 24 saatte 1282 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 gün sonra yeniden 1000'in üzerine çıktı.

    Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

    Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 190 bin 285 vaka ve 11 bin 132 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

    Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 967 kişinin ölümüne neden olan virüs, 83 bin 343 kişide görüldü.

    Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

    Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Brezilya'da bilanço artıyor! Koronavirüsten son 24 saatte...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri