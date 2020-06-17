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    • 17.06.2020 15:33
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    'da darbeci Hafter milislerinin yerleştirdiği bombalar sivilleri yine öldürdü

    , darbecilerden temizlenirken darbeciler sivillerin katletmeyi sürdürüyor. Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un doğusundaki sahil kenti Sirte'de döşediği mayınların infilak etmesi sonucu 1 sivil öldü, 3 yaralandı.

    Katil Hafter milisleri yine sivilleri öldürdü

    Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Sirte'nin doğusundaki Um el-Hanfese ile batısındaki Ez-Zaferan bölgesine yerleştirdiği mayınların infilak ettiğini belirtti.

    Dırah, Um el-Hanfese'deki da 1 çobanın hayatını kaybettiği, Zaferan'da ise 3 çocuğun yaralandığı bilgisini paylaştı.

    Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Temizleme Merkezi, dün Hafter milislerinin kaçmadan önce özellikle başkent Trablus'un güney semtlerine tuzakladığı lar ve mayınların infilak etmesinden 110 kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

    Merkez, söz konusu patlamalarda aralarında sivillerin de olduğu 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

    Hafter milislerinin çekildikleri bölgelerin patlayıcılardan temizlenmesi çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ekipler de katılıyor.

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