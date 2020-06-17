Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kolombiyalı iş insanı Alex Nain Saab gözaltına alındı

    ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl 'kara para aklamakla' suçlanan Venezuela ve Kolombiyalı işinsanı Alex Nain Saab'ı (48) yakalamak için düğmeye bastı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Saab, Batı Afrika ada ülkesi Cabo Verde'de gözaltına alındı.

    Paranın 'Saab'i!
    ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl 'kara para aklamakla' suçlanan Venezuela ve Kolombiyalı işinsanı Alex Nain Saab'ı (48) yakalamak için düğmeye bastı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Saab, Batı Afrika ada ülkesi Cabo Verde'de gözaltına alındı. Saab'ın İran'ın başkenti Tahran'dan Venezuela'ya gideceği iddiası ortaya atıldı!




    Saab, jetine yakıt almak için indiği Cabo Verde'de yakalandı. Sorgusunun sürdüğü açıklandı.
    Haberler Dünya Kolombiyalı iş insanı Alex Nain Saab gözaltına alındı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri