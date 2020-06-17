Kolombiyalı iş insanı Alex Nain Saab gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı, geçen yıl 'kara para aklamakla' suçlanan Venezuela ve Kolombiyalı işinsanı Alex Nain Saab'ı (48) yakalamak için düğmeye bastı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Saab, Batı Afrika ada ülkesi Cabo Verde'de gözaltına alındı. Saab'ın İran'ın başkenti Tahran'dan Venezuela'ya gideceği iddiası ortaya atıldı!Saab, jetine yakıt almak için indiği Cabo Verde'de yakalandı. Sorgusunun sürdüğü açıklandı.