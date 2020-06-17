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    • Dünya
    • 17.06.2020 16:28
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    • 17.06.2020 16:28
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    Katil 'in amcası , 'da 4 yıl hapse mahkum oldu

    'da halkının katili Beşşar 'in amcası , "kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve aklamak"tan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suriye halkının katili Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da, "kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak"tan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rıfat Esed, 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

    Katil Esed'in amcasına hapis cezası

    Mahkeme, duruşmaya katılmayan 'in 'daki mal varlıklarına da el koyma kararı verdi.

    , devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu.

    Amca Esed'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro olduğu belirtiliyor.

    PARİS VE LYON'DA ÇOK SAYIDA LÜKS EMLAK SAHİBİ

    Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

    Rıfat Esed'in Paris ve kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlakin sahibi olduğu biliniyor.

    Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esed'in 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

    Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

    Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

    Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed'i devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü.

    Bugün 80'li yaşlarında olan Esed'in dönem dönem Paris, ve 'nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.

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