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    • Dünya
    • 17.06.2020 18:11
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    • 17.06.2020 18:12
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    'de ten ölenlerin sayıdı 42 bini geçti!

    ’de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 artışla 42 bin 153 oldu. Ülkede vaka sayısı da bin 115 artışla 299 bin 251 oldu.

    İngiltere'de son rakamlar dikkat çekti

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 artışla 42 bin 153 oldu.

    Sağlık Bakanlığının twitter üzerinden duyurduğu verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak, 42 bin 153'e yükseldi.

    VAKA SAYISI 299 BİN 251'E YÜKSELDİ
    Ülkede vaka sayısı da bin 115 artışla 299 bin 251 oldu.

    İngiltere'de hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Mart ayında yaptığı açıklamada, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatmasının başarılı bir sonuç olacağını bildirmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayıdı 42 bini geçti!
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