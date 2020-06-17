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    • Dünya
    • 17.06.2020 Gazete
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    Evinde rehin alınan li iş adamı kurtarıldı

    ’in en zengin işadamlarından , evinde rehin alındı. Polisin film gibi operasyonu sayesinde kısa sürede kurtarıldı. 'yı 26 yaşındayken kuran He Xiangjian, 25 milyar dolarlık serveti ile Çin'in 9, dünyanın ise en zengin 136. kişisi unvanına sahip.

    Korku i'çin'de
    Dünyanın en zengin işadamlarından He Xiangjian (77), lüks malikanesinde korku dolu anlar yaşadı. 'in en büyük cihaz üreticilerinden Midea'nın kurucu ortaklarından 'ın Foshan'daki evine önceki gün 5 silahlı saldırgan geldi. Saldırganlar, işadamını etkisiz hale getirdi. (55) ise evin yakınındaki nehiri yüzerek geçti. Polisten babası için yardım istedi. Ekiplerin film gibi operasyonu ile işadamı kurtarılabildi.




    ÇOK ZENGİN
    'yı 26 yaşındayken kuran He Xiangjian, 25 milyar dolarlık serveti ile Çin'in 9, dünyanın ise en zengin 136. kişisi unvanına sahip.




    He Xiangjian



    He Jianfeng
    Haberler Dünya Evinde rehin alınan Çinli iş adamı He Xiangjian kurtarıldı
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