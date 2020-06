en zengin işadamlarından, lüks malikanesinde korku dolu anlar yaşadı. Çin 'in en büyük cihaz üreticilerinden Midea'nın kurucu ortaklarından He Xiangjian 'ın Foshan'daki evine önceki gün 5 silahlı saldırgan geldi. Saldırganlar, işadamını etkisiz hale getirdi. He Jianfeng (55) ise evin yakınındaki nehiri yüzerek geçti. Polisten babası için yardım istedi. Ekiplerin film gibi operasyonu ile işadamı kurtarılabildi. Şirketi Midea 'yı 26 yaşındayken kuran He Xiangjian, 25 milyar dolarlık serveti ile Çin'in 9, dünyanın ise en zengin 136. kişisi unvanına sahip.He XiangjianHe Jianfeng