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    • Dünya
    • 17.06.2020 11:23
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    • 17.06.2020 11:23
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    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    Koronavirüs salgınını tüm dünyaya yayan Çin'de virüs nerdeyse bitme noktasına gelmişti. Vakaların artmasıyla birlikte Çin'de 2. dalga ortaya çıktı. Covid-19 pandemisi Pekin'de bir pazar yerinden yayılmaya başladı. Ülkede vaka sayısı yeniden artışa geçerken uçuşlar durduruldu, okullar kapatıldı. Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeler haberin detayında...

    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    Çin'de koronavirüs tekrar yayılmaya başladı! Pekin'de gıda pazarı kaynaklı Covid-19 vakaları hızla artıyor. Kentte normalleşme adımları durduruldu. Uçuşlar iptal edildi, eğitime ara verildi. İşte koronavirüsün merkezi Çin'den son dakika gelişmeler...
    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    YİNE GIDA PAZARI

    Çin'in başkenti Pekin'de bir toptan gıda pazarından kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısı artarken, kentteki tedbirler yeniden sıkılaştırıldı.
    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    Pekin Belediyesine bağlı sağlık komisyonu, başkentte dün itibarıyla 31 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Yeni verilerle birlikte, Pekin'deki Xinfadi toptan gıda pazarından kaynaklı korona virüs vakalarının sayısı 137'ye çıktı. Dört eyalette de söz konusu pazar kaynaklı vakalar görüldü.
    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    Çin'de Covid-19 salgınında Pekin kaynaklı ikinci dalga yaşanması endişesi üzerine kentteki normalleşme eğilimi kesilirken, tedbirler yeniden artırıldı. Kısmi bir kapatılma yaşanan başkentteki alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltildi. Orta ve yüksek riskli olarak nitelenen yerleşim sakinleri ile Xinfadi pazarı çalışanlarının Pekin'i terk etmeleri yasaklanırken, diğer vatandaşlardan da mecbur kalmadıkça kentten ayrılmamaları istendi.
    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    KISITLAMALAR ARTTIRILDI

    Pekin Belediyesi yetkililerinden Chen Bei, dün düzenlenen basın toplantısında orta ve yüksek riskli bölgelerdeki tüm mahalle ve sitelerin kapatıldığını, tüm sakinlerin evlerinde kalmaları ve nükleik asit testi yaptırmaları gerektiğini bildirdi. Öte yandan, kentteki tüm ilk ve orta okullarda yeniden eğitime ara verilerek, online eğitime geçildi. Kentteki toplu taşıma araçlarına da yolcu sayısında kısıtlamaya gitme talimatı verildi.
    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    Çinli yetkili, son durumda üretimin durmasının gerekli olmadığını, ancak virüsün bulaşma riskini düşürmek için personelin evden çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.
    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    UÇUŞLAR İPTAL

    Pekin'e yapılacak 640 ve Pekin'den yapılacak 615 uçuş olmak üzere toplam bin 255 uçuşun da bugün itibarıyla iptal edildiği bildirildi. Pekin'de 2 haftadan az bir süre önce alarm seviyesi düşürülmüştü.
    Çin'de her şey başa sarıyor! Koronavirüs salgınında 2.dalga başladı

    Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da dün Çin anakarasında 44 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bunlardan 33'ünün yerel, 11'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.
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