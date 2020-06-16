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    • Dünya
    • 16.06.2020 16:23
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    • 16.06.2020 16:23
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    Trump'tan eleştirilere ilginç yanıt: "Şu anda test yapmayı bırakırsak, daha az vakamız olur"

    Koronavirüs kaynaklı dünyada en fazla vaka ve ölüm sayısında sahip ülke olan 'de eleştirilerin hedefi olan Başkan Trump'tan şaşırtan bir yanıt geldi. Trump, verdiği yanıt sebebiyle ciddiyetsizlikle suçlandı ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

    Trump'tan alaycı sözler!

    'de sağlık kuruluşlarının ölü sayısı ve vakalar konusunda endişeleri dile getirmesine karşın Washington Yönetimi pik noktasına ulaşıldığını ve düşüşe geçildiğini belirtiyor. Ancak 'normalleşme'ye diğer ülkeler kadar hızlı geçilmemesi gerektiğini belirten pek çok kişi Trump yönetiminin tavırlarını eleştiriyor.

    ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte vaka sayısının hala çok yüksek olmasını ve gelen eleştirileri değerlendirdi. Trump diğer ülkelerin aksine ABD'nin en fazla test yapanlardan biri olduğunu ve bu sonuçların da buna bağlı olduğunu belirtti.

    Trump ardından "Şu anda test yapmayı bırakırsak, çok az vakamız olurdu" diyerek herkesi şaşırttı.Trump, bu sözleriyle ciddiyetsizlikle suçlandı ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

    ÖLENLERİN SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI

    ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 186 artarak 2 milyon 143 bin 177'ye ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 691 artarak 117 bin 538'e çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Trump'tan eleştirilere ilginç yanıt: "Şu anda test yapmayı bırakırsak, daha az vakamız olur"
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