ABD'de şoke eden Kovid-19 bilançosu: Yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 ölümleri 50 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ölenlerin yüzde 40'ının yaşlı bakımevlerinde görüldüğü bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD'deki Kovid-19 vakalarında, bakımevlerinde ölenlerin sayısının 50 binden fazla olduğu, bunun ülke genelinde virüs kaynaklı toplam 116 bin ölümün yüzde 40'ını oluşturduğu ifade edildi.

Haberde, bakımevlerinde 250 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildiği bu vakaların 50 bin 919'unun ölümle sonuçlandığı aktarıldı.



ABD'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 118 BİN 339'A YÜKSELDİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artışla 118 bin 339'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 734 artarak 2 milyon 183 bin 598'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a çıktı.

ABD'yi 891 bin 556 vakayla Brezilya, 545 bin 458 vakayla Rusya ve 344 bin 788 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 405 bin 139 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 952 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 170 bine yakın vakayla New Jersey ve 155 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 268 bini ve iyileşen sayısı 890 bini geçti.