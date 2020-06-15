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    • 15.06.2020 11:06
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    Son dakika: 'da bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha koronavirüs vakası tespit edildi

    Gelen son dakika haberine göre, ’da son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 537 bin 210 ulaştı.

    Vaka sayılarında rekor artış! Son 24 saatte...

    'da son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 537 bin 210 ulaştı.
    Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 537 bin 210'a yükseldi. Rusya , ülkede 143 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 91'e ulaştığını açıkladı.

    'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 435 bin 667 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 129 bin 124 kişi iyileşti.

    Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 432 bin 96 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha koronavirüs vakası tespit edildi
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