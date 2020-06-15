ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen protestolarda, bir kamyonetten kalabalığın üzerine ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde Rayshard Brooks'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda silahlı saldırı düzenlendi. ABD medyası, bir kamyonetin camından sarkan silahlı bir saldırganın, hareket halindeki araçtan protestoculara ateş açtığını ve olay yerinden kaçtığını duyurdu. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Atlanta Polis Departmanı (APD) silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve arkasındaki nedenlerin araştırıldığını açıkladı.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLAMIŞTI?

ABD'de polisin bir Afro-Amerikan'ı daha öldürmesinin ardından sokaklar yine savaş alanına döndü. Beyaz bir polis memurunun bir fast-food restoranının otoparkında uyuyakalan Rayshard Brooks'u öldürmesinden 24 saat sonra, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms Cumartesi günü kentin polis şefinin istifa ettiğini açıkladı.

ABD'nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, Cuma günü benzer bir olay daha yaşandı. ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks, polis tarafından öldürüldü. Atlanta Polis Departmanı, polis kamerasıyla kaydedilen olay anına ait görüntüleri yayınladı.