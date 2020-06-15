ABD'de siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, bu defa Georgia eyaletinin başkenti Atlanta kentinde bir fast-food restoranının önünde aracında servis kuyruğunda beklerken otomobilinde uyuyakalan siyah Rayshard Brooks, alkol testi yapmak isteyen bir polisle yaşadığı gerilim esnasında vurularak öldürüldü.





GÜVENLİK KAMERASI

Hürriyet'in haberine göre restoranın güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, 27 yaşındaki Brooks'un kaçarken elinde polis memurlarından birinin elektroşok tabancasının olduğu ve otoparkta Brooks'u kovalayan beyaz polis memurunun silahını ateşleyerek onu vurduğu görülüyor.

Bir görgü tanığının biraz daha önce çektiği video da ise Brooks, otomobilinin dışında yerde iki polis memuruyla boğuşurken görülüyor.





Görüntülere göre Rayshard Brooks, şok tabancasını kullanmaya çalışan polis memurundan tabancayı kapmayı başarıyor ve polislerden koşarak kaçmaya çalışıyor. Bir polis daha sonra Brooks'u şok tabancasıyla hedef alıyor ve ikili ekranın dışına çıkıyor. Daha sonra birinin, "Onu yakaladım" diye bağırması ve silah sesleri duyuluyor.





Bunun ardından videoda Rayshard Brooks yerde cansız yatarken görülüyor. Polisin verdiği bilgiye göre, kovalamaca sırasında Brooks dönerek elindeki şok silahını polis memurlarına doğrulttu, bunun üzerine polis ateş açtı.





POLİS ŞEFİ İSTİFA ETTİ

Geçen cuma gecesi meydana gelen olay sonrasında şehirde protestolar yoğunlaşırken, şehrin kadın emniyet müdürü Erica Shields görevinden istifa etti. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms düzenlediği basın toplantısında, Shields'in istifasını kabul ederken, polisin olayda öldürücü güç kullanmasının haklı olduğuna inanmadığını ve Garrett Rolfe adlı polis memurunun işine son verildiğini duyurdu.



Yine bir siyah Amerikalının orantısız güç kullanan beyaz polis tarafından öldürülmesi ABD'de giderek yavaşlayan protestoları yeniden alevlendirmesi bekleniyor. Geçen cumartesi gecesi protestocular, trafiği kesip Rayshard Brooks'un öldürüldüğü restoranı ateşe verince polis kalabalığı dağıtmak için gaz bombalarıyla karşılık verdi. Brooks'un öldürülmesi, Minneapolis kentinde George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından göz altına alınırken boğazına yaklaşık 9 dakikaya bastırılması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ABD'nin dört bir tarafında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların patlak vermesini izliyor.