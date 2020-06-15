Peskov, Türkiye sorusuna cevap veremedi

Türkiye ile Rusya'ın Libya'daki ihtilafları halen devam ediyor.

Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün için planlanan görüşmelerinin, "Libya konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle mi ertelendiği" sorusuna cevap verdi:

"Biliyorsunuz ki dışişleri bakanlarının gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen görüşmeleri hakkında benim yorumda bulunmam doğru olmaz. Zira bu tamamıyla meslektaşım Maşa Zaharova'nın (Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova) alanına giren bir konu. Düşünüyorum ki bu konudaki sorularınızı çabucak yanıtlayacaktır."

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 14 Haziran'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecekleri açıklanmıştı. Daha sonraysa bu ziyaretin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği, tarih üstünde anlaşılınca bunun duyurulacağı bildirildi.