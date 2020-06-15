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    • Dünya
    • 15.06.2020 18:15
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    • 15.06.2020 18:18
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    Mossad Başkanı , "'yı planı" konusunda Arap liderlerle görüşecek

     İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü (Mossad) Başkanı ’in, önümüzdeki günlerde Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceği ve Barı Şeria’nın planı konusunda bu liderlerin ‘nabzını ölçeceği’ belirtildi.

    Mossad şeytani plan için harekete geçti

    medyası, Mossad Başkanı Yossi Kohen'in önümüzdeki günlerde, Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini duyurdu. Kohen'in, görüşme içeriğinin İsrail'in işgal altındaki 'nın bazı kısımlarını "" etme planıyla ilgili liderlerin görüşlerini dinlemek olduğu bildirildi.

    HAMAS'TAN İLHAK İLE İLGİLİ MÜCADELE AÇIKLAMASI

    Öte yandan yöneticilerinden Berdevil, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için bir dizi ulusal faaliyet başlattıklarını açıkladı. Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, 'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için halk, medya, diplomasi ve hukuk ayaklarından oluşan ulusal faaliyet başlattıklarını söyledi.

    İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK PLANI"

    ABD Başkanı 'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta 'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin 'e ait Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

    Haberler Dünya Mossad Başkanı Yossi Kohen, "Batı Şeria'yı ilhak planı" konusunda Arap liderlerle görüşecek
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