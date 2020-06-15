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    • Dünya
    • 15.06.2020 23:44
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    • 15.06.2020 23:44
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    'de i konvoya yapılan saldırı sonrası kaybolan 44 askerden 24'ü ölü bulundu

    'nin başkenti Bamako'nun kuzeyinde i bir konvoya dün düzenlenen saldırının ardından kayboldan 44 askerden 24'ü ölü bulundu. Saldırı sonrası Mali hava kuvvetleri operasyon başlatmıştı.

    Kayıp 44 askerden 24'ü ölü bulundu!

    Silahlı Kuvvetlerince (FAMA) yapılan açıklamada, Moritanya sınırına yakın Segou bölgesinde i konvoya kurulan pusu sonrası düzenlenen operasyonda, 24 askerin cesedine ulaşıldığı, 8 askerin kurtarıldığı belirtildi.

    Saldırıda kaybolan araçlardan 4'ünün tamamen tahrip edildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

    MAYIN VE MAKİNELİ SİLAHLARLA SALDIRILDI
    Diabaly beldesi yakınlarında dün öğleden sonra bir askeri konvoya kimliği belirsiz kişilerce pusu kurulmuş, geçtiği yola mayın döşenen konvoy ağır makineli silahlarca taranmıştı.

    Konvoyda bulunan en az 14 araç ve 44 askerin kaybolduğu saldırı sonrası hava kuvvetleri operasyon başlatmıştı.

    MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI
    Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

    'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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