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    • 29.06.2020 15:59
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    geçtiğimiz sene 10 milyar dolar ürünü ihraç ettiğini açıkladı

    ABD ambargosu altında zor günler geçiren 'ın gelirleri açıklandı. İran Petrol Bakan Yardımcısı Behzad Muhammedi, ülkesinin geçen yıl petrol ürünleri ının 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

    İran geçen yıl bakın ne kadar petrol satmış

    devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Muhammedi, "İran Ulusal Petrokimya Şirketi, geçen yıl, petrol ürünlerinden 15 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 10 milyar doları ihracattan, geri kalanı ise yurt içi satıştan elde edildi." dedi.

    Muhammedi, geçen yıl günde 800 bin varil ham den 35 milyon tondan fazla kerosen ve metanol gibi petrol ürünlerinin üretildiğini kaydetti.

    Muhammedi, gelecek yıl günlük 1 milyon 500 bin varil ün çeşitli petrol ürünlerine çevrilmesi için işlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

    Haberler Dünya İran geçtiğimiz sene 10 milyar dolar petrol ürünü ihraç ettiğini açıkladı
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