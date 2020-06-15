Tayland'da 21 gündür yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bildirilmediği açıklandı. Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında Nisan ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi.

Tayland'da bugün itibarıyla, 120'den az öğrencisi bulunan okullar, sergi salonları, konser yerleri, oyun alanları, lunaparklar açılırken, seyircisiz spor müsabakaları da başladı. Barların ve karaoke salonlarının kapalı kalacağı ülkede, iki hafta önce açılan restoranlarda yeniden alkol servisi yapabilecek.

Hükümete bağlı koronavirüs görev gücü sözcüsü Taweesin Wisanuyothin, son 3 haftadaki tüm yeni vakaların yurt dışından dönen karantinadaki kişiler olduğu belirtildi. İlk vakanın 13 Ocak'ta bildirildiği yaklaşık 70 milyon nüfuslu Tayland'da 3 bin 135 vaka kayıtlara geçerken, 58 kişi de salgında hayatını kaybetti. Koronavirüsle başarılı bir mücadeleye imza atan ülkede, hastalardan 2 bin 987'si tedavi edildi. Tayland'ın virüse karşı erken ve sert tedbirler alması salgının yayılmasının önüne geçti. Salgının başladığı Ocak ayından itibaren sınırların kapatıldığı Tayland'da halkın açık alanlarda maske zorunluluğu getirilirken birçok işletme geçici olarak kapatıldı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.