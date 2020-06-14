kezzap olayının yeni detayları ortaya çıktı. 12 Mayıs'ta Atina'nın Kalithea semtinde İoanna'ya kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı yakın arkadaşı olduğu açıklandı. Efi, sevgilisinin 2 yıl önce İoanna'nın sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarına 'like' ettiğini gördükten sonra plan yaptığı belirtildi. 12 Mayıs sabahı da Efi'nin bir arkadaşına,İoanna'nın çalıştığı sigorta şirketinin girişinde pusu kuran Efi'nin olay anında peruk taktığı ve daha sonra hastanede talihsiz genç kadını ziyaret ettiği de ifade edildi.KEZZABI ATAN EFIYÜZÜ YÜZDE 95 YANDIİŞTE OLAY YERİ