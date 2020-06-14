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    • Dünya
    • 14.06.2020 Gazete
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    'da 'like' intikamı: Genç kadının yüzüne kezzap attı

    'da sevgilisinin 'like' yaptığı genç kızın yüzüne kezzap atan kişi yakalandı. Yüzünün yüzde 95’i yanan İoanna’ya kezzabı atan yakın arkadaşı Efi’nin, olay günü “İntikam zamanı” dediği ortaya çıktı.

    İntikam günü!
    Yunanistan'daki kezzap olayının yeni detayları ortaya çıktı. 12 Mayıs'ta Atina'nın Kalithea semtinde İoanna'ya kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı yakın arkadaşı olduğu açıklandı. Efi, sevgilisinin 2 yıl önce İoanna'nın sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarına 'like' ettiğini gördükten sonra plan yaptığı belirtildi. 12 Mayıs sabahı da Efi'nin bir arkadaşına, "2 yıllık sabır bitti. Bugün intikam günü" dediği polis raporlarına yansıdı. İoanna'nın çalıştığı sigorta şirketinin girişinde pusu kuran Efi'nin olay anında peruk taktığı ve daha sonra hastanede talihsiz genç kadını ziyaret ettiği de ifade edildi.




    KEZZABI ATAN EFI



    YÜZÜ YÜZDE 95 YANDI



    İŞTE OLAY YERİ
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