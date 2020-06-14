Korkulan oldu! Yine Çin yine hayvan pazarı! Koronavirüste 2. dalga mı geliyor?

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (850 bin 796), Rusya (520 bin 129), Hindistan (321 bin 626), İngiltere (294 bin 375), İspanya (290 bin 685), İtalya (236 bin 651), Peru (225 bin 132), Almanya (187 bin 423), İran (184 bin 955), Türkiye (176 bin 677), Şili (167 bin 355), Fransa (156 bin 813), Meksika (142 bin 690), Pakistan (139 bin 230), Suudi Arabistan (123 bin 308), Kanada (98 bin 410), Bangladeş (84 bin 379), Çin (83 bin 132), Katar (78 bin 416), Güney Afrika (65 bin 736), Belçika (59 bin 918), Belarus (53 bin 241) ve İsveç (50 bin 931)."