Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesi ilk kez ortaya çıktı! Bomba detaylar...

Kitapta geç taşınmaya bir başka gerekçe olarak, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania'nın bu süreçte zamana ihtiyaç duyması gösteriliyor.

Washington Post'un haberine göre, bu süreçte yenilenen evlilik sözleşmesi, Barron'un aile şirketi dışında bırakılmamasını garanti altına alıyor.

Jordan, "First Lady, finansal fırsatlar ve miras konularında, oğlu Barron'un Trump'ın yetişkin diğer üç çocuğuyla eşit olacağına dair yazılı kanıt istedi" diyor.

First Lady Melania Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham kitapla ilgili olarak "Bayan Trump ile ilgili yanlış bilgiler ve kaynaklar içeren bir başka kitap. Bence kurgu türünde" açıklamasında bulundu.