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    • 14.06.2020 20:53
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    ’de sağlık skandalı: Kovid-19'u yenen 70 yaşındaki 'a milyon dolarlık fatura şoku

    ’de en uzun süre yeni tip (Kovid-19 tedavisi gören ve iyileşen 70 yaşındaki taburcu olup evine döndükten sonra hayatının şokunu yaşadı. Yaşlı adama, 1 milyon 122 bin 501 dolar fatura kesildi.

    ABD'de sağlık skandalı
    'nin Seattle kentinde yaşayan ve korona virüsü en uzun sürede yenen 70 yaşındaki , hastane tarafından kesilen faturayı görünce şok yaşadı. Issaquah'taki Swedish Medical Centre'da tedavi gören Flor'a gönderilen 181 sayfalık faturanın 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında olduğu belirtildi.




    KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM
    Flor yerel basına yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmaktan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Neden ben diye düşünüyorum" dedi.

    "Hayatımı kurtarmak milyonlarca dolardı" ifadelerini kullanan yaşlı adam, "Elbette bunun gerekli harcanan bir para olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunu söyleyebilecek tek kişinin yalnızca ben olduğunu da biliyorum" diye konuştu.



    Öte yandan, Flor'un faturasının büyük bir bölümünün sağlık sigortası tarafından ödeneceği öğrenildi.

    ABD hükümeti hastanelere ve sigorta şirketleri için 100 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı. Ancak yetkililer, korona virüs hastalarını tedavi etmek için maliyetin 500 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ve bu miktarın yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

    Son verilere göre 2 milyon 142 bin 515 vakanın tespit edildiği ABD'de bugüne kadar 117 bin 533 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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