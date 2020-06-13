Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede nisan için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm sayısını açıkladı.

Golikova, Başbakanlıkta verdiği brifingde ülkedeki Kovid-19 istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği yönteme uygun olarak Kovid-19'a bağlı ölümleri sınıflandırmak için iki kodun kullanıldığını anlatan Golikova, doğrudan Kovid-19 sebebiyle ölenler ve Kovid-19 belirtisi gösteren ancak henüz tanısı konulmadan ölenler şeklinde ölüm raporlarının düzenlendiğini aktardı.

Ülkede otopsi raporlarının 45 günde hazırlandığına dikkati çeken Golikova, bu süre tamamlanmakta olduğu için nisan ayı Kovid-19 ölü sayılarında artış beklenmediğini ifade etti.

Nisanda Rusya'da yaşanan doğrudan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 1660 olduğunu belirten Golikova, "Eğer DSÖ'nün tavsiye ettiği sınıflandırmayı alırsak, doğrudan Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı nisan ayında 1660 oluyor." ifadelerini kullandı.

Aynı ay içerisinde dolaylı Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının ise 1052 olduğunu kaydeden Golikova, bu kimselerin Kovid-19 taşıdığını ancak ölüm sebeplerinin ise kronik hastalıklar olduğunu dile getirdi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan daha önceki açıklamalara göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle nisan ayı içerisinde 1056 kişi hayatını kaybetmişti.

Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı da Sağlık Bakanlığının yeni yöntemi ile yapılan hesap sonucunda Moskova'da mayısta Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının daha önce açıklanandan 3 bin 365 daha fazla olduğunu belirtmişti.

Rusya'da 8 bin 706 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 520 bin 129'a, ölü sayısı 114 artarak 6 bin 829'a yükselmişti.