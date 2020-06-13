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    • Dünya
    • 13.06.2020 16:30
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    • 13.06.2020 16:33
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    Son dakika: ’da Kovid-19 ölü sayısı önceki ayın verilerine göre daha yükseldi!

    'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını nedeniyle dünyada ölüm oranları yükselmeye devame diyor. Gelen son dakika haberine göre, , ülkede nisan için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm sayısını açıkladı. Açıklanan veriler sonucunda Rusya’da nisandaki Kovid-19 ölü sayısı önceki açıklanandan daha yüksek olduğu belirlendi.

    Ülkede ölü sayısında korkunç rakamlar!

    , ülkede nisan i yeni tip (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm sayısını açıkladı.

    Golikova, Başbakanlıkta verdiği brifingde ülkedeki Kovid-19 istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün () tavsiye ettiği yönteme uygun olarak Kovid-19'a bağlı ölümleri sınıflandırmak için iki kodun kullanıldığını anlatan Golikova, doğrudan Kovid-19 sebebiyle ölenler ve Kovid-19 belirtisi gösteren ancak henüz tanısı konulmadan ölenler şeklinde ölüm raporlarının düzenlendiğini aktardı.

    Ülkede otopsi raporlarının 45 günde hazırlandığına dikkati çeken Golikova, bu süre tamamlanmakta olduğu için nisan ayı Kovid-19 ölü sayılarında artış beklenmediğini ifade etti.

    Nisanda Rusya'da yaşanan doğrudan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 1660 olduğunu belirten Golikova, "Eğer DSÖ'nün tavsiye ettiği sınıflandırmayı alırsak, doğrudan Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı nisan ayında 1660 oluyor." ifadelerini kullandı.

    Aynı ay içerisinde dolaylı Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının ise 1052 olduğunu kaydeden Golikova, bu kimselerin Kovid-19 taşıdığını ancak ölüm sebeplerinin ise kronik hastalıklar olduğunu dile getirdi.

    Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan daha önceki açıklamalara göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle nisan ayı içerisinde 1056 kişi hayatını kaybetmişti.

    Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı da yeni yöntemi ile yapılan hesap sonucunda Moskova'da mayısta Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının daha önce açıklanandan 3 bin 365 daha fazla olduğunu belirtmişti.

    Rusya'da 8 bin 706 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 520 bin 129'a, ölü sayısı 114 artarak 6 bin 829'a yükselmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya’da Kovid-19 ölü sayısı önceki ayın verilerine göre daha yükseldi!
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