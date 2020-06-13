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    • Dünya
    • 13.06.2020 09:41
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    • 13.06.2020 09:46
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    : virüs bilançosu ağırlaşıyor: Dünya genelinde 428 bin 352’ye yükseldi

    haberine göre virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 428 bin 352’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 741 bin 62’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 966 bin 877’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

    Bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi

    Dünya üzerinde olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 829 bin 902 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 41 bin 901'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 715 olurken, vaka sayısı ise 511 bin 423'e ulaştı.

    ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ
    Orta Avrupa'da da virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 236 bin 305 olurken, 34 bin 223 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 187 bin 251'e çıkarken; 8 bin 863 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 156 bin 287 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 374 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 481'e yükselirken, hasta sayısı 292 bin 950 oldu.



    İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 659'A ÇIKTI
    İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 659'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 182 bin 525'e çıktığı açıklandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Dünya genelinde ölü sayısı 428 bin 352’ye yükseldi
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