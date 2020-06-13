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    • 13.06.2020 22:27
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    Son dakika: 'de 'ya Kovid-19 şoku: Görevli 3 korumanın testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, Başbakanı Binyamin 'nun ikamet ettiği konutta görevli 3 korumada, yeni tip (Kovid-19) tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle 300 kişi yaşamını yitirirken, 18 bin 876 kişi de Kovid-19 tespit edildi.

    Netanyahu'ya Kovid-19 şoku

    Başbakanı Binyamin 'nun ikamet ettiği konutta görevli 3 korumada, yeni tip (Kovid-19) tespit edildi.

    Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda görevli 3 korumanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Kovid-19 tespit edilen korumaların Başbakanlık konutunun dışında görev yaptığı ve Netanyahu ile yakın temaslarının bulunmadığı ifade edildi.

    Açıklamada, Netanyahu'nun karantinaya alınmasına gerek görülmediği vurgulanırken, İsrail Başbakanı'na birkaç gün önce Kovid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

    İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle 300 kişi yaşamını yitirirken, 18 bin 876 kişi de Kovid-19 tespit edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: İsrail'de Netanyahu'ya Kovid-19 şoku: Görevli 3 korumanın testi pozitif çıktı
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