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    • 14.06.2020 00:51
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    Son dakika: 'taki üssüne füze saldırısı düzenlendi

    Son dakika haberine göre, ’ın başkent ’ın kuzeyinde, askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

    Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
    'ın başkent 'ın kuzeyinde, askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

    Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 2 adet katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

    Irak'ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı.

    Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.


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