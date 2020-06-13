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    • Dünya
    • 13.06.2020 17:34
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    • 13.06.2020 17:34
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    'da cular katil rejimine olarak gönderilen ların yolunu kesti

    'da ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini eden halk, katil rejimine olarak gönderilen yardım larının geçişini engelledi.

    Lübnanlılar Esed'e gönderilen yardım kamyonlarının...

    'da halk ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için gösterilerini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Tabana bölgesinde cular, katil Esed rejimine olarak gönderilen yaklaşık 17 un geçişine izin vermedi. Protestocular, kamyonları taşlayarak Suriye'ye giriş yolunu kesti. Bölgeye gönderilen güvenlik güçleri, kamyonlara taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

    Öte yandan, Lübnan'da nedeniyle gece saatlerinde düzenlenen gösterilerde en az 40 kişi yaralanmıştı. Lübnan'da 1 Amerikan Doları bin 500 Lübnan Lirası'na denk gelirken, karaborsada ise son günlerde fiyat 6 bin Lübnan Lirasının üzerine çıktı. Bunun üzerine ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı daha da arttı.

    Haberler Dünya Lübnan'da protestocular katil Esed rejimine yardım olarak gönderilen kamyonların yolunu kesti
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