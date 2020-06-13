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    • Dünya
    • 13.06.2020 12:53
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    • 13.06.2020 12:57
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    li doktor, milyarder sahibini karantinadan muaf tuttu

    Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Grotto'nun bazı İsraillilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde 14 günlük karantinada kalma zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağladığı belirlendi. Bu isimlerden en dikkat çekense kumarhane şirketinin sahibi milyardar oldu. Prof. Dr. Grotto açıklama yapmayı reddederken, müdür yardımcılığı koltuğundan olma ihtimali yükseldi.

    İsrailli doktordan milyarder kumarbaza karantina torpili

    Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. 'nun, aralarında milyarder bir nın da bulunduğu bazı İsraillilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde 14 günlük karantinada kalma zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağladığı ortaya çıktı.

    İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Genel Müdür Yardımcısı Grotto, yurt dışından dönen bazı İsraillilerin Kovid-19 nedeniyle evlerinde 14 gün boyunca zorunlu karantinada kalma şartından muaf tutulmalarını sağladı.

    Grotto'nun onayı sayesinde zorunlu karantinadan kurtulanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşlığı da bulunan İsrailli milyarder iş adamı de yer alıyor.

    Ünlü bir kumar şirketi sahibi olan Sagi'nin zorunlu karantinadan muaf tutulması talebiyle önce Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman-Tov'a başvurduğu, olumsuz yanıt alınca da Grotto'dan kendisine yardımcı olmasını istediği belirtildi.

    Olayla ilgili açıklama yapmayı reddeden Grotto'nun Sağlık Bakanlığındaki koltuğunun tehlikeye girdiği ifade ediliyor.

    Kovid-19 nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği toplam vaka sayısının ise 18 bin 700'ü aştığı İsrail'de, yurt dışından dönen İsraillilerin 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

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