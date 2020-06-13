Coronavirüs, dünyayı esir aldı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Vatandaşlar, daha izole hayatın hayalini kurmaya başladı. En cazip teklif ise İtalya'daydı... Ülkede hiç COVİD-19 vakasının olmadığı Cinquefrondi kasabası, nüfusu artırmak için hesaplı bir kampanya başlattı. Köydeki tarihi evleri sadece 1 euro'ya satışa çıkardı.
Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia, plaja 15 dakika mesafede bulunan köyün doğal güzelliklerini anlattı. İtalya'da 1 euro karşılığında satılan evler, alıcının 3 yılda evi yenilememesi durumunda 5 bin euroluk bir teminat istiyor. Cinquefrondi sadece yıllık 250 euroluk bir sigorta poliçesi talep ediyor.
Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia, plaja 15 dakika mesafede bulunan köyün doğal güzelliklerini anlattı. İtalya'da 1 euro karşılığında satılan evler, alıcının 3 yılda evi yenilememesi durumunda 5 bin euroluk bir teminat istiyor. Cinquefrondi sadece yıllık 250 euroluk bir sigorta poliçesi talep ediyor.