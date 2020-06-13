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    • Dünya
    • 13.06.2020 Gazete
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    Coronavirüs uğramayan kasabasının 1 Euro’dan satılan tarihi evlerine talep yağdı

    ’nın kasabasına Coronavirüs uğramadı. Köyde tarihi evler 1 Euro’dan satışa çıktı. Virüsten korkanlar, evlere sahip olmak için birbiriyle yarıştı!

    'Köy'id-19
    Coronavirüs, dünyayı esir aldı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Vatandaşlar, daha izole hayatın hayalini kurmaya başladı. En cazip teklif ise İtalya'daydı... Ülkede hiç COVİD-19 vakasının olmadığı Cinquefrondi kasabası, nüfusu artırmak için hesaplı bir kampanya başlattı. Köydeki tarihi evleri sadece 1 euro'ya satışa çıkardı.



    Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia, plaja 15 dakika mesafede bulunan köyün doğal güzelliklerini anlattı. 'da 1 euro karşılığında satılan evler, alıcının 3 yılda evi yenilememesi durumunda 5 bin euroluk bir teminat istiyor. sadece yıllık 250 euroluk bir sigorta poliçesi talep ediyor.
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