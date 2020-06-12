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    • 12.06.2020 17:33
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    Son dakika: Üç büyük İngiliz hava yolu şirketi, " kararını" yargıya taşıdı

    İngiliz hükümetinin düzenlemesine göre, ’ye gelecek yolcuların 2 hafta boyunca da kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebiliyor.

    Üç büyük İngiliz hava yolu şirketinten flaş karar!

    'nin üç büyük uluslararası hava yolu şirketi Britsh Airways, Ryanair ve 'in İngiliz hükümetinin yurt dışından gelen yolcuların iki hafta boyunca da tutulması yönündeki uygulamasını yargıya taşıdığı bildirildi.

    İngiliz yayın kurumu BBC, , Ryanair ve EasyJet'in İngiliz hükümetinin (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 8 Haziran'dan itibaren ülkeye gelenlerin iki hafta karantinada tutulması yönündeki düzenlemeyi yargıya taşıdığını bildirdi.

    İngiliz hükümetinin söz konusu düzenlemesine göre, İngiltere'ye gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebiliyor.

    Düzenlemeye göre İngiltere'ye gelecek olan yolcuların iki hafta boyunca hangi adreste karantinada kalacaklarını, telefon numaraları ile birlikte güvenlik güçlerine bildirmesi şartı da aranıyor.

    Son dönemde ülkenin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri, bu uygulamanın turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yapmıştı.

    İngiltere'nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt ise iki haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söylemişti.

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