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    • 12.06.2020 12:54
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    Son dakika: 'de nedeniyle vaka sayısı 2 bin 500'ü geçti

    'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan salgını nedeniyle bazı ülkelerde vaka sayılarında artış devam ediyor. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede Kovid-19 vakası sayısının 36 artarak 2 bin 513'e yükseldiği duyuruldu.Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Somali'ye 4 Mayıs'ta tıbbi yardım malzemeleri göndererek yardımcı olmuştu.

    Koronavirüste kritik vaka sayısı!
    'de, yeni tip (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bin 500'ü üzerine çıktı.

    Somali Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede Kovid-19 vakası sayısının 36 artarak 2 bin 513'e yükseldiği duyuruldu.

    Ülkede Kovid-19 nedeniyle 85 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 532 kişinin de iyileştiği bildirildi.

    Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

    Somali'de Banadir 1365, Somaliland 504, Puntland 209, Jubaland 166, Southwest 135 ve Galmudug 111 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

    genelinde Kovid-19 vakası sayısı 213 bini aşarken, 5 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Somali'de koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 2 bin 500'ü geçti
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