Son dakika haberine göre, kan donduran olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Gece mesaisinde çalışan iki çocuk annesi güvenlik görevlisi Hülya Arslan, bir saldırgan tarafından önce kafasına taşla vurularak, ardından da tekmelenerek saldırıya uğradı. Bu dehşet anları ise anbean kameralar tarafından kaydedildi.

CNN TÜRK' te yer alan habere göre, İki çocuk annesi genç bir güvenlik görevlisi olan Hülya Arslan, gece mesaisinde görev başındaydı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın bina köşesinde keşif yaptığı görüntülere yansıdı.

GENÇ KADINA DEHŞETİ YAŞATTI!

Saldırgan, güvenlik görevlisi Hülya Arslan'a yaklaşıp arkasında gizlediği taş parçasıyla başına vurdu. Ardından yere düşen Hülya Arslan'a tekmeler savurdu. Genç kadının çığlıkları üzerine saldırgan kaçarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hülya Arslan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan genç kadın öğle saatlerinde Küçükçekmece Karakolu'na giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

"SALDIRGANI TANIMIYORUM"

Hülya Arslan polise verdiği ifadesinde, "Saldırganı tanımıyorum ve bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.