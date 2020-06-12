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    • Dünya
    • 12.06.2020 15:53
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    • 12.06.2020 15:53
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    Son dakika: 'de bir salgırgan görevlisi ın başına taşla vurdu

    Gelen son dakika haberine göre, 'de bir saldırgan, özel görevlisi ın başına elindeki taşla vurdu, ardından da tekmeledi. Dehşet anları saniye saniye görüntülendi.

    İstanbul'da dehşet veren olay! Kadının kafasına...

    Son dakika haberine göre, kan donduran olay 'de meydana geldi. Gece mesaisinde çalışan iki çocuk annesi görevlisi , bir saldırgan tarafından önce kafasına taşla vurularak, ardından da tekmelenerek saldırıya uğradı. Bu dehşet anları ise anbean kameralar tarafından kaydedildi.

    CNN TÜRK' te yer alan habere göre, İki çocuk annesi genç bir güvenlik görevlisi olan Hülya Arslan, gece mesaisinde görev başındaydı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın bina köşesinde keşif yaptığı görüntülere yansıdı.

    GENÇ KADINA DEHŞETİ YAŞATTI!

    Saldırgan, güvenlik görevlisi Hülya Arslan'a yaklaşıp arkasında gizlediği taş parçasıyla başına vurdu. Ardından yere düşen Hülya Arslan'a tekmeler savurdu. Genç ın çığlıkları üzerine saldırgan kaçarak uzaklaştı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hülya Arslan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan genç kadın öğle saatlerinde Küçükçekmece Karakolu'na giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

    "SALDIRGANI TANIMIYORUM"

    Hülya Arslan polise verdiği ifadesinde, "Saldırganı tanımıyorum ve bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

    Haberler Dünya Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de bir salgırgan güvenlik görevlisi kadının başına taşla vurdu
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